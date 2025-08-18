Этот вопрос позже будет обсуждаться с лидерами ЕС, пояснил президент США

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не исключил, что к концу дня сообщит точно о возможности дислокации американских войск на Украине.

"Мы сообщим вам об этом, возможно позже сегодня. Мы также встречаемся с семью великими лидерами великих стран, и мы будем это обсуждать. Будет много, очень много помощи, когда дело дойдет до безопасности. Это будет хорошо. Они [европейцы] первая линия обороны, потому что они там, они - Европа, но мы им тоже поможем. Мы будем вовлечены", - сказал Трамп, отвечая на вопрос, могут ли гарантии безопасности, о которых говорила его команда, включать отправку американских войск.