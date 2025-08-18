Зеленский прибыл на встречу с Трампом в черном пиджаке

Агентство УНИАН уточняет, что президент США и Владимир Зеленский проигнорировали вопросы журналистов

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Владимир Зеленский надел на встречу с президентом США Дональдом Трампом черный пиджак вместо классического костюма.

На кадрах в эфире украинского телеканала "Общественное" видно, что Зеленский появился перед Трампом в черном пиджаке и черной рубашке без галстука. Агентство УНИАН уточняет, что Трамп и Зеленский проигнорировали вопросы журналистов.

Как сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ), представители Белого дома попросили Зеленского надеть костюм и галстук на встречу с Трампом. Уточняется, что запрос был передан украинской стороне протокольной службой Белого дома.

Ранее Зеленский в отеле у Белого дома прибыл на встречу со спецпосланником США по Украине Китом Келлогом без костюма, в одной черной футболке. Позже на встречу с европейскими лидерами в украинском посольстве Зеленский надел черный пиджак.

Перед этим портал Axios сообщил, что Зеленский не будет надевать костюм на встречу с Трампом, хотя в Белом доме считают это проявлением неуважения. Отмечалось, что он будет в черном пиджаке, как на саммите НАТО в Нидерландах в июне.

В феврале на встречу с Трампом в Белом доме Зеленский надел черный свитер и черные штаны, тогда американский лидер с иронией отметил, что тот "принарядился".