Зеленский назвал поставки западного оружия частью гарантий безопасности Украины

По словам Владимира Зеленского, это позволит усилить ВСУ и перевооружить их

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Киев считает, что поставки американских вооружений за счет Европы для перевооружения ВСУ могут стать частью гарантий безопасности. Об этом заявил Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом.

"Это не только для войны и для того, чтобы защищаться. Это будет также частью гарантий безопасности. Чтобы усилить нашу армию, чтобы перевооружить ее. Это зависит от того, сколько денег нам на это потребуется", - сказал он.

Зеленский утверждал, что Украина готова покупать американское оружие, а не получать его бесплатно. "У нас теперь есть возможность покупать оружие у США, я благодарен за эту возможность, благодарен Европе, они платят за это через программу НАТО PURL. У нас есть несколько программ, где мы можем получить деньги, чтобы финансировать это", - заявил он.