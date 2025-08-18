Бывший член сената законодательного собрания штата Вирджиния отметил, что у Москвы и Вашингтона пересекаются многие внешнеполитические интересы

ВАШИНГТОН, 18 августа. /Корр. ТАСС Сергей Юматов/. Президент США Дональд Трамп надеется, что Москва и Вашингтон могут стать партнерами, поскольку многие их внешнеполитические интересы пересекаются. С такой оценкой выступил в беседе с корреспондентом ТАСС отставной полковник ВС США, бывший член сената законодательного собрания штата Вирджиния Ричард Блэк, комментируя итоги российско-американского саммита в Анкоридже (штат Аляска).

По его словам, в преддверии саммита европейские лидеры рассчитывали, что глава Белого дома будет настаивать на прекращении огня, "но они ошибались". "Президент Трамп не добивался прекращения огня, которое дало бы НАТО паузу на перегруппировку перед новым раундом кровопролития. Он хочет положить конец конфликту. Трамп представляет себе мир, в котором Россия присоединилась бы к нам [США], пусть не в качестве союзника, но в качестве партнера в условиях пересечения наших внешнеполитических интересов", - отметил Блэк.

Обстановку на саммите в Анкоридже он охарактеризовал как "положительную для России", отметив, что она была таковой, "потому как этого хотели и он сам (Трамп - прим. ТАСС), и президент [РФ Владимир] Путин". "Картинки на публику меняют общественное мнение, они могут послужить налаживанию отношений", - отметил эксперт. "Кажется, в этом и заключается план. Трамп никогда не был настроен по отношению к России враждебно. Двух лидеров связывают отличные, прочные отношения", - подчеркнул эксперт.

"Трамп убежден, что у России и США много важных, пересекающихся интересов. Он не считает, что наши страны обречены на постоянную вражду", - продолжил собеседник агентства, выразив мнение, что "Трамп намерен перезагрузить внешнюю политику США", поскольку Вашингтон "слишком распыляется на Украину, Ближний Восток и Восточную Азию". "Бремя одновременного финансирования нескольких конфликтов слишком тяжело. Бои на нескольких фронтах создают внутренние противоречия. Поставляя оружие Израилю, мы делаем это в ущерб Украине, а вводя вторичные санкции в нефтяной отрасли, мы подрываем важнейшие отношения с Индией. Основным приоритетом Трамп считает соперничество крупных держав с Китаем, и конфликт на Украине он воспринимает как раздражающий фактор", - подчеркнул Блэк.

По словам эксперта, на саммите в Анкоридже "были созданы условия для прогресса, и кажется, что США не терпится завершить свое участие в этом конфликте". "Тем не менее, страны НАТО, кажется, склонны воевать, поэтому стоит подождать и посмотреть, чем обернется встреча [Трампа] с [Владимиром] Зеленским и европейскими лидерами в понедельник", - резюмировал он.