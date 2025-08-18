Fox: США ожидают, что Зеленский готов к территориальным уступкам

По словам источника телеканала, от Владимира Зеленского ждут, что он представит встречное предложение, если не согласится с предложением России

НЬЮ-ЙОРК, 18 августа. /ТАСС/. США ожидают, что Владимир Зеленский в ходе встречи с американским президентом Дональдом Трампом и лидерами ЕС проявит готовность к "реалистичной дискуссии об обмене территориями". Об этом сообщила журналист Fox News Джеки Хайнрик в эфире телеканала со ссылкой на свои источники.

По словам источника, от Зеленского ждут, что он представит встречное предложение, если не согласится с предложением России. "Очень плохим исходом" станет ситуация, при которой Зеленский "упрется и откажется что-либо уступать", однако, по данным источника, "не похоже, что он так настроен".

Цель переговоров, как считает Fox News, - выработать "принципиальное обязательство", которое Зеленский сможет забрать домой и "продать" своей стране.