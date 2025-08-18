По данным издания "Новости Live", помимо кадров с саммита на Аляске, в коридоре рядом с залом ожидания украинской делегации также размещены фотографии со скандальной встречи президента США и Владимира Зеленского в феврале

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Две фотографии со встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске размещены в Белом доме возле зала ожидания украинской делегации. Об этом сообщило украинское издание "Новости Live".

По его данным, помимо кадров с саммита на Аляске, прошедшего 15 августа, в коридоре рядом с залом также размещены две фотографии со скандальной встречи Трампа и Зеленского в феврале, которая закончилась перепалкой.

В Белом доме Трамп проводит встречу с Зеленским, а также принимает европейских лидеров.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита.