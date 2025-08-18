Речь идет, в частности, о президенте Франции Эмманюэле Макроне, премьере Британии Кире Стармере и канцлере ФРГ Фридрихе Мерце

ЛОНДОН, 18 августа. /ТАСС/. Лидеры европейских стран, прибывшие в Белый дом, наблюдали за ходом встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским через мониторы. Об этом сообщил корреспондент британского телеканала Sky News Марк Стоун.

"Они наблюдали. Я получил подтверждение того, что в комнате, где они находились здесь, в Белом доме, были мониторы", - заявил Стоун.

Кортежи европейских лидеров, прибывших в Белый дом на переговоры с Трампом © Дмитрий Кирсанов/ ТАСС

Вместе с Зеленским на встречу с американским лидером в Белом доме прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александер Стубб, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Трамп накануне подчеркнул, что Белый дом будет принимать такое большое число лидеров европейских стран впервые в своей истории.