МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме завершилась, она длилась всего около часа. Об этом сообщило украинское издание "Страна".
По его данным, теперь Трамп и Зеленский встречаются с европейскими лидерами, которые также прибыли в Белый дом.
15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске Трамп встретился с президентом России Владимиром Путиным. Их общение продолжалось около трех часов.
Как сообщают украинские СМИ, в Белом доме возле зала ожидания украинской делегации разместили несколько фотографий, две из которых - с Аляски.