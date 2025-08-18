Теперь президент США и Владимир Зеленский проводят встречу с европейскими лидерами

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме завершилась, она длилась всего около часа. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

По его данным, теперь Трамп и Зеленский встречаются с европейскими лидерами, которые также прибыли в Белый дом.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске Трамп встретился с президентом России Владимиром Путиным. Их общение продолжалось около трех часов.

Как сообщают украинские СМИ, в Белом доме возле зала ожидания украинской делегации разместили несколько фотографий, две из которых - с Аляски.