Макрон: Европа должна участвовать в обсуждении выхода из украинского конфликта

Французский президент связал это с "безопасностью всего европейского континента"

ПАРИЖ, 18 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон приветствовал идею о трехсторонней встрече с участием лидеров России, США и Украины для урегулирования украинского конфликта, однако считает, что также должна быть проведена и четырехсторонняя встреча с участием Европы. Об этом он заявил на встрече европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

"Идея трехсторонней встречи очень важна, потому что это единственный способ решить проблему. И, кстати, я думаю, что в качестве продолжения нам, вероятно, понадобится четырехсторонняя встреча, потому что, когда мы говорим о гарантиях безопасности, мы говорим о безопасности всего европейского континента", - сказал он.

Президент Франции также заявил, что трехсторонней встрече должно предшествовать прекращение огня, после которого будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины. Главной гарантией "на годы и десятилетия вперед", по его словам, должна стать непосредственно украинская армия. Второй по значимости он обозначил "приверженность" союзников Киева, которая уже обсуждалась в рамках так называемой коалиции желающих и НАТО.

Макрон заверил, что Европа готова предоставить "свою часть гарантий безопасности для Украины", однако подчеркнул, что для прочного мира на всем европейском континенте гарантии нужны и для Европы. "Так что вы можете рассчитывать на нас, как и мы на вас", - сказал он, обращаясь к американскому президенту.

Трамп в свою очередь заявил, что рассчитывает на успешное проведение обсуждений с европейцами и Зеленским и последующую организацию трехсторонней встречи с участием России, США и Украины. После переговоров в понедельник он намерен созвониться с президентом России Владимиром Путиным. Ранее на встрече с Зеленским американский лидер заявил, что если трехсторонней встречи не будет, то боевые действия продолжатся.

Вместе с Зеленским на встречу с американским лидером в Белом доме прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александер Стубб, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Трамп накануне подчеркнул, что Белый дом будет принимать такое большое число лидеров европейских стран впервые в своей истории.