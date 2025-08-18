Участники акции таким образом хотят выразить протест против политики правительства

КИШИНЕВ, 18 августа. /ТАСС/. Полиция Молдавии сообщила о задержании 28 человек, которые в качестве протеста разместились в палатках напротив администрации президента.

"Для восстановления порядка полиция и карабинеры доставили в полицейские участки 28 человек, проявивших агрессивное поведение в отношении сотрудников МВД", - говорится в Telegram-канале полицейской службы.

Видеокадры задержания опубликовал в своем Telegram-канале Canal 5. Участники акции протеста установили палатки в сквере Национального театра оперы и балета им. Марии Биешу через дорогу от администрации президента. Они заявили, что таким образом хотят выразить протест против политики правительства.

Ранее руководитель оппозиционного блока "Победа" Илан Шор призвал жителей Молдавии выходить на антиправительственные акции протеста с 23 августа. В субботу на подобный призыв в Кишиневе откликнулись около 1 тыс. человек. Полиция назвала действия оппозиции незаконными и потребовала разойтись под угрозой применения силы. Люди не подчинились, и в ходе митинга десятки человек были задержаны, организаторы говорят о задержании около 150 человек. К вечеру демонстранты пытались установить палатки для бессрочной акции протеста, однако они были силой изъяты карабинерами. В ходе акции протеста, в которой приняли участие также депутаты парламента Молдавии, звучали призывы к освобождению главы Гагаузии Евгений Гуцул и других активистов блока "Победа".

В сентябре в Молдавии пройдут парламентские выборы. Блок "Победа" не был допущен к ним. Это решение обосновали связями с партией "Шор", которую объявили в Молдавии незаконной. На лидеров блока и других оппозиционных партий были заведены уголовные дела.