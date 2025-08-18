Премьер Италии также отметила, что президенту США Дональду Трампу удалось начать новую фазу в урегулировании

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, принимающая участие во встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме, призвала всех к единству в поисках выхода из украинского кризиса.

"Если мы хотим достичь мира и гарантировать справедливость, мы должны делать это вместе. Италия полностью поддерживает все усилия [США]. Гарантировать мир мы должны все вместе для безопасности наших стран", - сказала Мелони в своем вступительном слове. За столом она сидела слева от Трампа.

Мелони отметила, что Трампу удалось начать новую фазу в поиске решения. Она также еще раз напомнила, что Италия предложила гарантии безопасности для Украины на основе 5 статьи Устава НАТО о коллективной обороне.

Как отмечает газета La Repubblica, среди лидеров уже наметились разногласия: президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц настаивают на перемирии до начала переговоров о мире. Ранее Трамп указал, что это не является обязательным условием.