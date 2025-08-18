Британский премьер объяснил важность этого тем, что речь идет также и о безопасности для Европы и Соединенного Королевства

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Страны Европы и США могут добиться хорошего прогресса по теме гарантий безопасности для Украины. Такую уверенность высказал премьер-министр Великобритании Кир Стармер на встрече президента США Дональда Трампа с лидерами ряда европейских стран и Владимиром Зеленским в Белом доме.

"Когда мы говорим о безопасности, это не только для Украины, но также для Европы и Соединенного Королевства. Именно поэтому это столь важная тема на столь важной встрече", - сказал он.

"Я думаю, что мы на самом деле можем при правильном подходе добиться настоящего прогресса, особенно по теме гарантий безопасности", - сказал премьер Великобритании. Он не исключил, что на встрече в понедельник в этом вопросе может быть сделан "исторический шаг".

Британский премьер высказал благодарность Трампу за предположение, что Украина может получить гарантии наподобие тех, что прописаны в статье 5 Устава НАТО.

Стармер назвал теоретическую трехстороннюю встречу Трампа, президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского "разумным следующим шагом".

В понедельник в Белом доме Трамп провел встречу с Зеленским, а также принимает европейских лидеров.

Вместе с Зеленским на встречу с американским лидером в Белом доме прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александер Стубб, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Трамп накануне подчеркнул, что Белый дом будет принимать такое большое число лидеров европейских стран впервые в своей истории.