Политик Меланшон раскритиковал нежелающих осудить отсутствие выборов на Украине

Основатель левой партии "Неподчинившаяся Франция" указал, что европейские лидеры не способны объединиться

ПАРИЖ, 18 августа. /ТАСС/. Основатель левой партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон раскритиковал "группу поддержки" Владимира Зеленского из числа европейских лидеров, прибывших с ним в Вашингтон, за то, что они в своих публичных заявлениях не затронули тему отсутствия свободных выборов на Украине.

"У ног Трампа маленькие европейцы собрались, чтобы узнать новости. Они не способны объединиться, чтобы сказать своему хозяину, чтобы он прекратил массовые убийства в Газе. И не способны отстаивать требования о взаимной безопасности европейцев перед русскими: атомные электростанции, ракеты средней дальности и т. д. И перед украинцами: свободные президентские и парламентские выборы, восстановление профсоюзов и оппозиционных партий. Ничтожества!" - написал он в X.

В понедельник в Белом доме Трамп провел встречу с Зеленским, а также принимает европейских лидеров. Вместе с Зеленским в Вашингтон прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александер Стубб, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Трамп накануне подчеркнул, что Белый дом будет принимать такое большое число лидеров европейских стран впервые в своей истории.