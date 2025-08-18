Александр Дубинский также адресовал письмо послам США и КНР в Киеве

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский после встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом написал письмо послу США на Украине, генсеку ООН и постпредам государств - членов Совета Безопасности ООН с просьбой обеспечить безопасность политических заключенных на Украине.

"После сегодняшней встречи в Белом Доме - у Зеленского начинается бункерное время, когда он может сводить счеты с политическими оппонентами, которых посадил в тюрьму. <...> Поэтому я обратился с официальным письмом к послу США на Украине Джули Дэвис, послу КНР на Украине Ма Шэнкуну, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, постпредам государств - членов Совета Безопасности ООН с настоятельной просьбой обеспечить безопасность политических заключенных", - написал Дубинский в Telegram-канале.

Владимир Зеленский утверждает, что открыт к проведению выборов на Украине, но считает, что это возможно только после прекращения огня. Трамп в ответ на это пошутил, что США могли бы не проводить выборы через три с половиной года, если будут вести боевые действия.

Полномочия Зеленского официально истекли после 20 мая 2024 года. С тех пор в стране так и не проводились выборы президента. При этом сам Зеленский заявлял, что вопрос легитимности его не беспокоит. Как неоднократно подчеркивал президент России Владимир Путин, легитимность Зеленского закончилась, поэтому важно понять, с кем в Киеве иметь дело для выхода на подписание юридически обязывающих документов. Он пояснял, что действующее украинское руководство в настоящий момент нелегитимно, что опасно юридической коллизией, которая обесценит любые итоги переговоров.