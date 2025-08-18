Так президент США прокоментировал возможный успех в случае проведения трехсторонней встречи

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что глава российского государства Владимир Путин и Владимир Зеленский в случае проведения трехсторонней встречи смогут найти общий язык для урегулирования конфликта на Украине.

"У меня есть чувство, что вы (Зеленский - прим. ТАСС) и президент Путин договоритесь о чем-то, - отметил Трамп, говоря о возможных трехсторонних переговорах с участием России, Украины и США. - В конечном счете решения относительно этого могут принять только президент Зеленский и народ Украины во взаимодействии и по согласованию с президентом Путиным". "И я думаю, что это может привести к чему-то очень хорошему", - добавил Трамп.