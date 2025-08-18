До этого президент США провел часовую встречу с Владимиром Зеленским тет-а-тет

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме завершилась. Об этом сообщило украинское издание "Общественное. Новости".

Позже агентство РБК-Украина сообщило, что пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров подтвердил журналистам окончание встречи. Однако, по его словам, европейские лидеры остаются в Белом доме "для продолжения переговоров, возможно, в другом формате".

Перед этим Трамп встретился с Зеленским тет-а-тет, их встреча продолжалась около часа.