ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме завершилась.

"Многосторонняя встреча завершилась", - говорится в сообщении пресс-пула Белого дома.

Ранее в понедельник Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским. Вместе с ним в Белый дом прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александер Стубб, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.