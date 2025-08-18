Президент Сербии заявил о готовности государства действовать решительно

БЕЛГРАД, 19 августа. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что массовые беспорядки и нападения на здания в Белграде являются частью "попытки цветной революции, организованной и оплаченной извне".

Выступая перед разгромленными помещениями Сербской прогрессивной партии (СПП) в Белграде, глава государства подчеркнул, что протестующие действовали с крайней агрессивностью. "Люди могли сегодня своими глазами увидеть, о чем я говорил вчера. Это единственное, что они умеют - рушить и жечь", - указал он.

Вучич перед разбитым офисом партии продемонстрировал журналистам свою руку с порезом. "Видите, с какими хулиганами и насильниками мы имеем дело", - отметил он. Президент подчеркнул, что протестующие, кроме насилия, "не способны предложить людям ничего". Отвечая на вопрос главы бюро ВГТРК в Сербии Дарьи Григоровой, Вучич заявил, что "все происходит в рамках попытки цветной революции, организованной и оплаченной извне, где не выбирают средств, лишь бы силой захватить власть". "У них нет ни доверия народа, ни программы", - подчеркнул сербский лидер. Он добавил, что намерен написать книгу о том, "как была сорвана цветная революция и почему Сербия отказалась от санкций против России".

"Они будут каждую ночь искать точку, где что-то поджечь, пока кого-то не убьют. Но государство будет действовать решительно. Никаких внешних указаний нам не нужно, мы наведем порядок в своей стране и освободим граждан от террора и зла", - подчеркнул сербский лидер.

Президент отметил, что власти не будут уходить "ни с одной позиции". "Мы будем появляться везде, сопротивляться и восстанавливать то, что разрушено. Продолжим бороться за нашу Сербию и за нашу партию", - сказал он.

Глава МВД Сербии Ивица Дачич в ходе ночной пресс-конференции сообщил, что в Белграде собрались около 2,3-2,4 тыс. протестующих, которые атаковали полицию, переворачивали и поджигали мусорные контейнеры, а также подожгли и разгромили помещения Сербской прогрессивной партии. Министр отметил, что на данный момент задержаны пять человек, а все причастные к совершению преступлений и правонарушений будут наказаны. "Это была небывалая агрессивность", - подчеркнул он.