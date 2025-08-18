Тарек Вильям Сааб осудил "империалистическую атаку" и обвинил Вашингтон в посягательстве на суверенитет страны

КАРАКАС, 19 августа. /ТАСС/. Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб обвинил США в преступной кампании, развязанной против президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.

"Народная власть решительно осуждает империалистическую атаку, направленную против президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро", - зачитал Сааб заявление Республиканского морального совета в эфире телеканала Venezolana de Televisi n.

"Мы категорически осуждаем гротескный и позорный маневр правительства Соединенных Штатов, которое объявило об увеличении до $50 млн предполагаемого вознаграждения за поимку конституционного президента" Венесуэлы, указал генеральный прокурор. Он отметил, что данное действие США является "вопиющим нарушением международного права, посягательством на суверенитет и грубым вмешательством во внутренние дела суверенного государства".

Сааб отметил, что США пытаются использовать борьбу с наркотрафиком "для криминализации Венесуэлы и оправдания односторонних принудительных мер против республики". Он напомнил, что ООН признала Венесуэлу одной из стран, "наиболее эффективно реализующих политику борьбы с наркотрафиком".

7 августа министр юстиции - генеральный прокурор США Пэм Бонди объявила об увеличении до $50 млн размера выплаты за информацию, которая приведет к аресту Мадуро. Позднее она сообщила о конфискации активов на сумму в $700 млн, якобы принадлежащих президенту Венесуэлы, беспочвенно обвиняемого в США в принадлежности к наркокартелю C rtel de los Soles, название которого связано с изображениями солнц на погонах венесуэльских генералов.