После переговоров ожидается брифинг украинской делегации

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Украинская делегация покинула Белый дом, где прошли встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Об этом сообщило украинское издание "Новости Live".

По его информации, переговоры завершились, по их итогам ожидается брифинг украинской делегации.

В то же время запланированное после переговоров интервью Зеленского телеканалу Fox News отменено. Как сообщил ведущий телеканала, Зеленский не приедет на программу. "После марафона встреч в Белом доме они улетают", - добавил он.

Ранее Трамп встретился с Зеленским тет-а-тет, их встреча продолжалась около часа. Затем прошла встреча Трампа с европейскими лидерами и Зеленским. Трамп также позвонил президенту России Владимиру Путину. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, их разговор продлился около 40 минут.