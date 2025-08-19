Канцлер Германии отметил, что беседа европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом превзошла все ожидания

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что 19 августа состоится видеоконференция так называемой коалиции желающих по теме Украины.

Мерц отметил, что беседа между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме прошла очень хорошо. "Она также прошла в очень непринужденной атмосфере. Мы договорились продолжить тесное сотрудничество в ближайшие дни и недели, а также запланируем дальнейшие встречи друг с другом. Во-первых, завтра состоится видеоконференция "коалиции желающих". Это в общей сложности 32 государства, которые готовы оказать дополнительную помощь Украине", - утверждал канцлер ФРГ журналистам после переговоров в Белом доме в понедельник.

Затем, в 13:00 (14:00 мск), по словам Мерца, состоится специальное заседание Европейского совета, на котором участники встречи из Европы и ЕС проинформируют о ходе состоявшихся обсуждений.

Канцлер ФРГ отметил, что европейцы потратили много времени в последние несколько дней на подготовку к встрече в Вашингтоне. "Не хочу скрывать, что я не был уверен, что сегодня (18 августа - прим. ТАСС) все пройдет именно так. Все могло бы сложиться иначе. Однако мои ожидания от сегодняшней встречи не только оправдались, но и превзошли себя", - резюмировал Мерц, добавив, что участники провели в Белом доме почти пять часов.

"Это была череда встреч. Мы договорились поддерживать очень тесный контакт в ближайшие дни и недели, чтобы довести эту инициативу, которая уже началась, до успешного завершения. Нам еще предстоит много работы в ближайшие дни и недели, но мы полны решимости ее выполнить", - заключил канцлер ФРГ.