Европа будет платить за поставки американского оружия, сообщил генсек НАТО

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Поставки американского оружия на Украину будут продолжаться, их будут оплачивать европейские партнеры по НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Fox News, рассказав о новой схеме, согласованной с президентом США Дональдом Трампом.

"Хорошая новость заключается в том, что президент Трамп договорился через меня с европейскими партнерами по НАТО о том, что партнеры по НАТО в Европе будут платить за поставку американского оружия. Это хорошая новость для американского среднего класса, а также для Украины, потому что это означает, что поток смертоносного оружия из США на Украину будет продолжаться", - сказал Рютте.