На повестке дня стоит вооружение украинской армии, обязательства союзников и развитие оборонно-промышленного комплекса Киева, сообщил Владимир Зеленский

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Гарантии безопасности для Украины, предположительно, будут сформулированы и изложены на бумаге в течение 7-10 дней. Об этом сообщил Владимир Зеленский по итогам переговоров в Вашингтоне.

"Все это будет на бумаге каким-то образом формализовано в течение 7-10 дней", - сказал он.

Зеленский уточнил, что у гарантий три основных составляющих: вооружение украинской армии, обязательства союзников, развитие оборонно-промышленного комплекса Украины.

Он добавил, что пока рано говорить о том, как конкретно будут выглядеть гарантии, в частности, будут ли они включать размещение иностранных военных на Украине. "Мы говорим о том, какие силы будут работать на защиту Украины в случае повторения <...>. Мы говорим про "коалицию желающих", про 30 стран. Мы будем понимать, кто из этих стран может что-то предложить реально, кто-то будет готов говорить про [военное] присутствие, кто-то про море, кто-то про защиту неба, у кого-то на все это нет конституционных прав, но он может финансировать украинское производство", - сказал Зеленский.