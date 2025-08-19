Макрон: лидеры Европы и Трамп обсуждали возможность усиления санкций против РФ

По словам президента Франции, такой вариант рассматривается на случае, если "Россия не захочет искренне участвовать" в переговорном процессе

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и европейские лидеры во время переговоров в Вашингтоне обсуждали вопрос об усилении санкций в отношении России. Об этом сообщил журналистам президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Как вы понимаете, он [Трамп] необязательно хочет этого, даже если он ввел так называемые вторичные санкции против Индии, в частности из-за покупки и переработки российской нефти. Я думаю, что его желание - это принять обязательства, он искренне верит, что это может принести результат. Но в ходе обсуждения был рассмотрен вариант, при котором результат не будет достигнут, вариант, при котором Россия не захочет искренне участвовать в таком процессе. И в этот момент он выразил свое желание и готовность ввести то, что он называет первичными и вторичными пошлинами, но что на самом деле является тем, что мы называем санкциями", - сказал Макрон.

Он напомнил, что в прошлом Трамп поддерживал идею установления перемирия перед началом переговоров, несмотря на то, что в настоящее время он не настаивает на этом. По мнению французского лидера, это связано с уверенностью президента США в возможности "быстро заключить мирное соглашение". Он добавил, что европейцы на переговорах в Белом доме вновь выступили с утверждением о том, что "переговоры не ведутся под бомбами", особенно учитывая, что этот процесс может растянуться на недели. Макрон выразил опасение, что подписанный в таких условиях мир не будет продолжительным, поэтому главным вопросом было согласование будущих гарантий безопасности.

Президент США Дональд Трамп провел в Вашингтоне встречу с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран. В Белый дом вместе с Зеленским прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александер Стубб, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Трамп накануне подчеркнул, что Белый дом будет принимать такое большое число лидеров европейских стран впервые в своей истории.

Беседа Трампа и Зеленского тет-а-тет продолжалась около часа. Затем прошла встреча американского президента с европейскими лидерами и Зеленским. Трамп также позвонил президенту России Владимиру Путину. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, их разговор продлился около 40 минут.