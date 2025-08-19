По словам президента Франции, после диалога планируется организовать трехстороннюю встречу с участием главы Белого дома Дональда Трампа

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Европейские лидеры и президент США Дональд Трамп рассчитывают в ближайшие дни и недели организовать прямые контакты между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, однако настаивают на прекращении огня на время переговоров. Об этом заявил журналистам президент Франции Эмманюэль Макрон.

"По итогам нашего первого заседания состоялся телефонный разговор между президентом Путиным и президентом Трампом, и было решено, что сначала будет предпринята попытка наладить двусторонний контакт между Зеленским и Путиным в месте, которое будет определено в ближайшие часы, а затем состоится трехсторонняя встреча с участием Путина, Трампа и Зеленского", - сказал Макрон.

По его словам, переговоры планируется проводить в ходе целой серии встреч. "Я бы хотел, чтобы за этим последовала встреча с участием европейцев, а также турок, то есть всех тех, чья безопасность зависит от исхода конфликта", - сказал он. Макрон считает, что для проведения переговоров необходимо прекращение огня, особенно учитывая, что этот процесс может занять недели.

Президент США Дональд Трамп провел в Вашингтоне встречу с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран. В Белый дом вместе с Зеленским прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александер Стубб, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Трамп накануне подчеркнул, что Белый дом будет принимать такое большое число лидеров европейских стран впервые в своей истории.

Беседа Трампа и Зеленского тет-а-тет продолжалась около часа. Затем прошла встреча американского президента с европейскими лидерами и Зеленским. Трамп также позвонил президенту России Владимиру Путину. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, их разговор продлился около 40 минут.