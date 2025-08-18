Ван И также отметил улучшение двусторонних отношений

ПЕКИН, 19 августа. /ТАСС/. Китайские власти положительно оценивают ситуацию на границе КНР и Индии. Как заявил глава МИД Китая Ван И, отношения между двумя странами улучшаются.

"В приграничных районах [двух стран] поддерживается мир и спокойствие, жители Индии возобновили паломничество к священным горам и озерам Тибета, - заявил китайский дипломат на встрече со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром 18 августа в Нью-Дели, его слова приводит сайт внешнеполитического ведомства КНР. - Отношения Китая и Индии демонстрируют положительную динамику, возвращаются в русло сотрудничества".

Глава МИД КНР отметил, что состоявшаяся в 2024 году в Казани встреча премьер-министра Индии Нарендры Моди и председателя КНР Си Цзиньпина "придала новый импульс китайско-индийским отношениям". "Обе стороны тщательно выполняют договоренности, достигнутые лидерами двух стран, постепенно возобновляются контакты и диалог на всех уровнях", - добавил Ван И.

Он напомнил, что в текущем году исполняется 75-я годовщина установления дипломатических отношений между Китаем и Индией. По словам главы МИД КНР, обе стороны должны "тщательно извлечь уроки" из опыта, который был накоплен за это время.

Ситуация на границе двух стран

Между Китаем и Индией в Гималаях отсутствует демаркированная граница, их разделяет линия фактического контроля - это остается источником напряженности на протяжении десятилетий. Последнее серьезное обострение в указанном районе произошло в мае 2020 года, когда в горной области Ладакх были столкновения между индийскими и китайскими военнослужащими. Пекин и Нью-Дели стянули туда 50 тыс. солдат и офицеров, тяжелую артиллерию, танки и авиацию.

В 2024 году Китай и Индия осуществили разведение войск в районах Депсанг и Демчок в Восточном Ладакхе. Это произошло после того, как 23 октября Си Цзиньпин и Моди провели на полях саммита БРИКС в Казани первую двустороннюю встречу впервые за последние почти пять лет.