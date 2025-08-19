Работа над обеспечением безопасности для Киева идет прямо сейчас, добавил госсекретарь США

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в выработке и обеспечении гарантий безопасности для Украины будут участвовать не только европейские союзники, но и страны, не входящие в Европу. Такое заявление он сделал 18 августа в интервью телеканалу Fox News.

"Мы будем работать с нашими европейскими союзниками и, кстати, с неевропейскими странами, чтобы создать такие гарантии безопасности. Мы работаем над этим прямо сейчас", - сказал Рубио. Он добавил, что гарантии должны быть "созданы после мирного соглашения, чтобы Украина могла чувствовать себя в безопасности в будущем".