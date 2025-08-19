Об этом президент Финляндии заявил после встречи с лидером США Дональдом Трампом в Белом доме

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Президент Финляндии Александер Стубб полагает, что страны Запада в течение недели могут достичь договоренностей относительно гарантий безопасности Украины. Об этом сообщило 18 августа агентство Reuters.

Как отмечается, Стубб после встречи в Белом доме с американским лидером Дональдом Трампом и главами ряда европейских государств "заявил финским журналистам в Вашингтоне, что детали относительно гарантий безопасности для Украины могут быть выработаны примерно в течение недели".

На встречу с Трампом в Белом доме 18 августа, помимо Стубба, прибыли Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Трамп ранее подчеркнул, что Белый дом будет принимать такое большое число лидеров европейских стран впервые в своей истории.