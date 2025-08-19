Госсекретарь США отметил, что территориальные вопросы неизбежно станут частью разговора

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио считает, что любое соглашение о прекращении конфликта на Украине потребует от обеих сторон пойти на уступки, и такой исход может быть "даже несправедливым".

"Любые переговоры о прекращении войны потребуют, чтобы обе стороны не только получали, но и отдавали. По сути, ни одна из сторон не получит здесь 100%. Каждой стороне придется пойти на какие-то уступки", - заявил Рубио в понедельник в интервью телеканалу Fox News.

Он отметил, что территориальные вопросы неизбежно станут частью этого разговора. "Это нелегко, и, возможно, даже несправедливо, но это то, что необходимо, чтобы положить конец войне", - сказал госсекретарь, добавив, что безоговорочной капитуляции одной из сторон в этом конфликте не будет.

Рубио подчеркнул, что окончательное решение о том, "как будут выглядеть эти линии", остается за президентом РФ Владимиром Путиным и украинской стороной. "Мы будем там, чтобы содействовать этому и сделать это возможным", - заключил он.