Планируется обсудить вооружение Украины, противовоздушную оборону и возможное военное присутствие на территории страны после заключения мира с Россией, сообщило агентство со ссылкой на источники в правительстве ФРГ

БЕРЛИН, 19 августа. /ТАСС/. Советники по внешней политике и политике безопасности из европейских стран - союзниц Киева будут совместно с США разрабатывать возможные гарантии безопасности для Украины. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

По его информации, это должно произойти "очень скоро". Ожидается, что советники обсудят такие темы, как вооружение Украины, противовоздушная оборона и возможное военное присутствие на территории страны после заключения мира с Россией.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что европейцы приветствовали заявление президента США Дональда Трампа о предоставлении гарантий безопасности Украине. Эти гарантии, по его словам, требуют очень длительного и интенсивного обсуждения.

По итогам переговоров в Вашингтоне Владимир Зеленский сообщил, что гарантии безопасности для Украины, предположительно, будут сформулированы и изложены на бумаге в течение 7-10 дней. Он уточнил, что у гарантий три основных составляющих: вооружение украинской армии, обязательства союзников, развитие оборонно-промышленного комплекса Украины. Зеленский добавил, что пока рано говорить о том, как конкретно будут выглядеть гарантии, в частности, будут ли они включать размещение иностранных военных на Украине.