По мнению президента Франции, такие гарантии являются "жизненно важной для Украины и Европы составляющей любых договоренностей" об урегулировании конфликта

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон полагает, что администрация американского лидера Дональда Трампа выразила готовность участвовать в обеспечении гарантий безопасности Украины.

"Думаю, важным прогрессом в последние несколько дней было то, что ваш [американский] президент выразил четкую приверженность США участию в обеспечении гарантий безопасности [Украины]", - сказал Макрон в понедельник в интервью телеканалу NBC News. По его мнению, такие гарантии являются "жизненно важной для Украины и Европы составляющей любых договоренностей" об урегулировании конфликта. "Так что важным прогрессом в последние несколько дней стало то, что США теперь готовы в этом участвовать", - добавил Макрон.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что на его встрече с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран в Белом доме были обсуждены "вопросы гарантий безопасности для Украины, которые будут предоставлены различными европейскими странами в координации с США".

На встречу с Трампом в Белом доме ранее в понедельник, помимо Макрона, прибыли Владимир Зеленский, президент Финляндии Александер Стубб, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Трамп ранее подчеркнул, что Белый дом будет принимать такое большое число лидеров европейских стран впервые в своей истории.