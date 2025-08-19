Существенным фактором эскалации конфликта стала зависимость европейских стран от США, подчеркнула газета

ПЕКИН, 19 августа. /ТАСС/. Конфликт на Украине стал очень дорогостоящим уроком реальной политики для Европы, у которой есть все основания, чтобы играть более активную роль в достижении мира. Об этом говорится в редакционной статье газеты Global Times.

"Для Европы украинский кризис стал дорогостоящим уроком реальной политики, отражающим ее дилемму в отношении стратегической автономии. Только ускорив свое стремление к стратегической автономии от США, Европа сможет обрести стратегическое пространство и в полной мере проявить инициативу. Право выбора по-прежнему находится в руках европейских лидеров. Эта война на европейской земле, и так длится слишком долго. У Европы есть все основания играть более активную роль в достижении мира, брать на себя большую ответственность, устранять коренные причины кризиса и находить сбалансированные, эффективные и устойчивые рамки безопасности для достижения прочной стабильности и совместного построения мира во всем мире", - пишет издание, комментируя состоявшуюся встречу европейских лидеров и Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

В Белый дом вместе с Зеленским прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александер Стубб, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. "Присутствие делегации такого высокого уровня подчеркивает важность, которую европейские лидеры придают участию в дискуссиях, касающихся урегулирования украинского кризиса. <…> Беспокойство Европы нетрудно понять. Украинский кризис обостряется уже более трех лет, и его урегулирование - это не то, чего можно достичь в одночасье. Все стороны осознают, что в нынешних обстоятельствах нелегко найти четкое направление или путь для разрешения украинского кризиса", - указывает газета.

Как отмечает издание, украинский конфликт показал, что зависимость некоторых европейских стран от США в вопросах безопасности и их стратегическое подчинение США стали существенным фактором эскалации конфликта. "Архитектура безопасности Европы далека от надежной", - констатируют авторы статьи.

"За последние три года были возможности для деэскалации, но США использовали кризис, чтобы "контролировать Европу и ослаблять Россию", постоянно подливая масла в огонь, из-за чего урегулирование становилось все более отдаленным. Однако некоторые европейские страны не осознали этого, слепо следуя возглавляемой США стратегии расширения НАТО на восток, что привело к длительной конфронтации с непоколебимым соседом по всему Евразийскому континенту, что привело к нынешнему тупику", - пишет газета.

"Все это говорит о том, что неотложная задача Европы состоит не только в том, чтобы признать необходимость ускорения перестройки своей архитектуры безопасности, но и в том, чтобы взять в свои руки бразды правления в определении своей собственной судьбы. Это станет испытанием стратегической решимости и дальновидности европейских лидеров", - говорится в материале.