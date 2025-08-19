В Гагаузии заявили о необходимости менять правила выборов после вмешательства

Первый заместитель главы региона Илья Узун считает, что местным депутатам необходимо внести поправки в закон, чтобы выборы утверждались Центризбиркомом

КИШИНЕВ, 19 августа. /ТАСС/. Властям Гагаузской автономии придется изменить правила выборов после вмешательства молдавских властей, которые упразднили утверждавшую итоги голосования Апелляционную палату Комрата. Об этом рассказал ТАСС первый заместитель главы региона Илья Узун, комментируя решение Народного собрания Гагаузии (НСГ) отложить дату назначения очередных выборов в законодательный орган.

"Сегодня от автономии требуют выборов, а кто будет утверждать их итоги? В статье 47 Уложения Гагаузии четко сказано, что Апелляционная палата Комрата по предложению Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Гагаузии принимает решение о признании полномочий депутатов. Эту правовую коллизию создал сам Кишинев", - сказал Узун, отметив, что говорит не как должностное лицо, а озвучивает свою гражданскую позицию.

По его словам, контролирующая парламент и правительство в Молдавии Партия действия и солидарности "неоднократно вмешивалась" во внутренние дела автономии. "Они пытались подчинить ЦИК Гагаузии своему ЦИКу. Сейчас хотят, чтобы выборы утверждались Апелляционной палатой Кагула (город не является частью автономии - прим. ТАСС), однако в нашем уложении об этом ничего не сказано. Если наши выборы будут утверждать в Кагуле, то они там договорятся. Что касается выборов в Народного собрание, то кого-то напугают, кого-то купят и сформируют парламент из подконтрольных [Кишиневу] людей, а неугодных [депутатов] отправят по судам. И пусть они там судятся по 2-3 года", - выразил обеспокоенность Узун.

По его мнению, местным депутатам необходимо внести поправки в закон, чтобы выборы утверждались Центризбиркомом. "Но это надо делать за полгода до выборов. В таком случае выборы могут пройти через полгода. Эти поправки также будут касаться следующих выборов башкана (главы) Гагаузии", - отметил Узун.

Согласно местному законодательству, выборы проходят раз в четыре года. Первое заседание НСГ седьмого созыва началось 12 ноября 2021 года, однако оно растянулось почти на три месяца, до февраля 2022 года, так как депутаты смогли выбрать спикера парламента лишь с 15-й попытки. За это время они не принимали никаких решений, и теперь юристы спорят, начинать отсчет полномочий депутатов с ноября 2021 или февраля 2022 года. Депутаты НСГ не определились не только с датой выборов, но и с органом, который будет отвечать за избирательный процесс в регионе, не утвердив до сих пор состав ЦИКа автономии.