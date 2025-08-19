WSJ: Зеленский не отвергал идею территориальных уступок на встрече с Трампом

Издание сообщает, что Владимир Зеленский указал на трудности при обмене территориями

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Владимир Зеленский в ходе закрытой встречи с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами не отверг сразу идею территориальных уступок. Об этом в понедельник сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам источников, Зеленский не отверг идею обмена территориями, но указал на сложности. Он отметил, что будет трудно перемещать население и обойти конституционные запреты Украины на сдачу территорий.

Несмотря на указанные трудности, Зеленский заявил, что мог бы рассмотреть вариант "пропорциональных обменов" в рамках возможного мирного урегулирования.