Субраманьям Джайшанкар по приглашению первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова 19-21 августа посетит Россию с официальным визитом

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар во время предстоящего на этой неделе визита в Москву обсудит укрепление стратегического партнерства с Россией. Об этом сообщил индийский МИД.

"Целью визита является дальнейшее укрепление давнего и проверенного временем особого и привилегированного стратегического партнерства Индии и России", - отметило ведомство.

Как указали в министерстве, Джайшанкар совершит официальный визит в Россию 19-21 августа по приглашению первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова. Они будут сопредседателями на XXVI сессии Межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, запланированной на 20 августа. Джайшанкар также выступит на заседании российско-индийского бизнес-форума в Москве.

"В ходе визита Министр иностранных дел Индии встретится с Министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, чтобы обсудить двустороннюю повестку дня и обменяться мнениями по региональным и глобальным вопросам", - добавило индийское внешнеполитическое ведомство.