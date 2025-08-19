Моди: Индии нужно подготовить 40-50 космонавтов для будущих космических миссий

Четверо членов национального космического экипажа уже прошли подготовку в российском Звездном городке и теперь продолжают тренировки на родине

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 августа. /ТАСС/. Индия должна подготовить 40-50 космонавтов для реализации плана будущих космических миссий. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди на встрече с индийским летчиком-испытателем Шубханшу Шуклой, который вернулся с МКС в составе миссии Ax-4 компании Axiom Space.

"Нам необходимо иметь резерв из 40-50 космонавтов для космических миссий Индии", - сказал премьер, отметив, что полученный Шуклой опыт будет ценен для предстоящего первого индийского пилотируемого полета на орбиту.

В августе 2018 года Моди впервые официально объявил, что его страна отправит на орбиту первый национальный космический экипаж. Четверо его членов уже прошли подготовку в российском Звездном городке и теперь продолжают тренировки в Индии. Название проекта "Гаганьян" (от санскритского "гагана" - небеса) означает "небесный корабль". Индийская организация космических исследований (ISRO) планирует реализовать миссию в первом квартале 2027 года.

Позднее Моди поставил департаменту космических исследований республики задачу создать первую отечественную обитаемую космическую станцию к 2035 году и осуществить высадку космонавтов на Луну к 2040 году. Также глава индийского правительства призвал развивать программы запуска орбитальной станции к Венере и посадочного модуля на Марс.