Данные люди провели десятки лет в тюрьме за отказ отречься от социалистических убеждений

СЕУЛ, 19 августа. /ТАСС/. Шесть человек, служивших в рядах вооруженных сил КНДР во время Корейской войны, в том числе осужденные за шпионаж в пользу Севера, обратились к властям Республики Корея с просьбой отпустить их в народную республику. Одному из них 95 лет, другому - 96 лет, передает агентство Yonhap.

Речь идет о людях, которые провели десятки лет в южнокорейской тюрьме из-за того, что не стали отрекаться от социалистических убеждений. Во время холодной войны между КНДР и Республикой Корея сохранялись напряженные отношения, в Сеуле видели угрозу в распространении коммунистических идей.

В число шести просителей входит 95-летний Ан Хак Соп. По данным южнокорейских СМИ, он родился на острове Канхвадо, который контролирует Республика Корея. Во время войны, по его словам, он вступил в Корейскую народную армию и был отправлен на юг для ведения разведывательной деятельности. Незадолго до конца войны, в апреле 1953 года, его арестовали и впоследствии осудили за помощь противнику, Ан Хак Соп провел в тюрьме примерно 42 года, освободившись в 1995 году.

После окончания войны Юг и Север обменивались пленными военнослужащими, но, по словам Ан Хак Сопа, южнокорейские власти сочли его шпионом. Во время заключения они пытались убедить его отречься от социалистических убеждений. По данным газеты The Korea Herald, имели место пытки. В то же время некоммерческие организации отмечают, что отказавшиеся от коммунистических идеалов могли рассчитывать на досрочное освобождение или амнистию.

В 2000 году примерно 60 убежденных сторонников КНДР, которые ранее были осуждены в Республике Корея, получили возможность уехать на Север, но Ан Хак Соп предпочел остаться на Юге, чтобы продолжить "борьбу до тех пор, пока США не покинут Корейский полуостров". Власти КНДР тогда приняли их как "патриотов и борцов за объединение родины". Теперь же Ан Хак Соп хочет попасть в КНДР через пограничную деревню Пханмунджом, где было подписано перемирие, уже в среду. Но в Министерстве объединения Республики Корея заявили, что необходимые процедуры вряд ли будут завершены до среды, правительство рассматривает обращение.