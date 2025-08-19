Экс-посол США Пайфер: Зеленский понимает, что придется признать потерю территорий

Старший научный сотрудник Брукингского института отметил, что Украина согласилась бы на такой шаг только в случае предоставления Киеву твердых гарантий безопасности

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Владимир Зеленский и его офис понимают, что Киеву придется признать потерю части территорий как минимум де-факто. Об этом агентству Bloomberg заявил бывший посол США на Украине и старший научный сотрудник Брукингского института Стивен Пайфер.

"Зеленский, вероятно, понимает, что в какой-то момент ему придется рассмотреть решение, при котором ему придется признать контроль России за частью территорий хотя бы де-факто", - сказал Пайфер.

При этом Украина согласилась бы на такой шаг только в случае предоставления Киеву твердых гарантий безопасности, полагает экс-посол. Источник Bloomberg в украинском правительстве сообщил, что Зеленский и его делегация на переговорах с президентом США Дональдом Трампом в понедельник почувствовали его искреннее намерение сформировать и закрепить подобные гарантии. Как указал Пайфер, это открывает дорогу к мирному соглашению между Россией и Украиной на условиях, которые в иных обстоятельствах украинская сторона бы отвергла.

18 августа Трамп принял Владимира Зеленского, президентов Финляндии и Франции Александера Стубба и Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, главу правительства Италии Джорджу Мелони. Кроме того, во встрече участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Такое число руководителей высшего уровня было одновременно представлено в Белом доме впервые. Этот беспрецедентный состав участников, свидетельствующий о важности обсуждаемой проблемы, отметил и сам американский лидер.

В ходе встречи Трамп позвонил Путину, с которым, по словам главы Белого дома, он обсудил в том числе перспективы проведения встречи российского лидера с Зеленским, а затем и трехсторонних переговоров. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры России и США высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, в том числе рассматривалась идея повышения их уровня.