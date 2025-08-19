Президент Франции отверг возможность проведения встречи в Париже, "как в 2019 году"

ПАРИЖ, 19 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал Женеву в качестве возможного места двусторонней встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Об этом он заявил в интервью телеканалу TF1.

Французский лидер отверг возможность проведения встречи в Париже, "как в 2019 году", отвечая на соответствующий вопрос журналиста. Он отметил, что ситуация "в другой фазе" и требуется найти "нейтральную страну". "Возможно, Швейцария, я выступаю за Женеву. Или это будет другая страна. В прошлый раз двусторонние консультации проводились в Турции, в Стамбуле", - сказал он.

Глава государства добавил, что на прошедшей в Вашингтоне встрече с участием европейских лидеров, а также президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского обсуждалась возможность проведения двусторонних контактов на высшем уровне между РФ и Украиной, за которыми должны последовать трехсторонняя встреча в присутствии США и многосторонняя встреча с участием более широкого круга стран. В ходе ночной пресс-конференции он, в частности, говорил о возможности участия в таких переговорах европейских стран и Турции - то есть "тех, чья безопасность зависит от исхода конфликта".

Президент США Дональд Трамп провел в Вашингтоне встречу с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран. В Белый дом вместе с Зеленским прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александер Стубб, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Трамп накануне подчеркнул, что Белый дом будет принимать такое большое число лидеров европейских стран впервые в своей истории.

Беседа Трампа и Зеленского тет-а-тет продолжалась около часа. Затем прошла встреча американского президента с европейскими лидерами и Зеленским. Трамп также позвонил президенту России Владимиру Путину. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, их разговор продлился около 40 минут.