Руководитель центра политических исследований в Анкаре Ankasam отметил, что за счет украинского конфликта США достигли сразу нескольких целей, а Киев оказался в позиции жертвы

АНКАРА, 19 августа. /ТАСС/. Договоренности по Украине в контексте мирного урегулирования могут быть достигнуты под гарантии США до конца 2025 года. Такое мнение высказал по итогам вашингтонской встречи президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами и Зеленским руководитель центра политических исследований в Анкаре Ankasam Мехмет Сейфеттин Эрол.

"ЕС, Европа, включая Великобританию, так и не получили влияния на американскую внешнюю политику. Они приняли большую часть требований Трампа и сейчас находятся в положении бездействующих элементов. Они останутся ждать прекращения огня на Украине, не имея полного согласия и роли в контексте строительства США и Россией нового миропорядка. Так что вопрос прекращения огня или мирного соглашения связан с общим видением двух людей - Трампа и [президента РФ Владимира] Путина. Можно ожидать, что с большой долей вероятности до конца этого года перемирие или мир будет достигнуто под гарантии США", - цитирует Эрола газета Milliyet.

Говоря о целях США и положении Украины, эксперт отметил, что за счет украинского конфликта Америка достигла сразу нескольких целей, а Киев оказался в позиции жертвы. По его мнению, Вашингтон смог использовать конфликт для "разрушения союза РФ-ЕС, направленного против США", нейтрализовал позиции ЕС как конкурента США в новом мировом порядке и сделал Евросоюз зависимым. А также Трампу удалось, по убеждению Эрола, сделать РФ своим "евразийским партнером" в обмен на "возможные награды за ее отдаление от Китая".

В понедельник Трамп принял Владимира Зеленского, президентов Финляндии и Франции Александера Стубба и Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, главу правительства Италии Джорджу Мелони. Кроме того, во встрече участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Такое число руководителей высшего уровня было одновременно представлено в Белом доме впервые. Этот беспрецедентный состав участников, свидетельствующий о важности обсуждаемой проблемы, что отметил и сам американский лидер.