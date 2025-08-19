Официальный представитель МИД Китая Мао Нин отметила, что Пекин всегда считал диалог и переговоры единственным возможным способом разрешения конфликта

ПЕКИН, 19 августа. /ТАСС/. Китай выступает за политическое урегулирование украинского кризиса, поддерживает усилия, направленное на мирное урегулирование. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя прошедшую накануне в Вашингтоне встречу президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами стран ЕС.

"Китай всегда считал, что диалог и переговоры являются единственным возможным способом разрешения украинского кризиса. КНР поддерживает все усилия, направленные на заключение мира", - отметила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.