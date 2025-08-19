Заседание глав правительств стран СНГ состоится 29 сентября

Мероприятие пройдет в Минске

МИНСК, 19 августа. /ТАСС/. Заседание Совета глав правительств стран СНГ состоится 29 сентября. Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев перед очередным заседанием Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах СНГ.

"Это заседание Совета глав правительств СНГ, которое состоится 29-го, я хочу подчеркнуть, 29-го сентября", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Совет глав правительств СНГ пройдет 30 сентября в Минске. В повестку, как ожидается, будут включены 14 вопросов и проекты 25 документов, в том числе план реализации второго этапа стратегии экономического развития СНГ на 2026-2030 годы.