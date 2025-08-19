Необходимо покончить с гибелью тысяч людей с обеих сторон, заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев

МИНСК, 19 августа. /ТАСС/. В СНГ считают, что конфликт на Украине должен быть завершен как можно скорее, но это сложная задача. Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев перед очередным заседанием Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах СНГ.

"Я в этом не сомневаюсь (в урегулировании - прим. ТАСС), конечно же, я слежу (за ходом переговоров - прим. ТАСС)". Лебедев добавил, что "состояние войны противоречит сущности человеческой, нормальное состояние - это состояние мира". "И мы очень надеемся, что мы вернемся все, и чем быстрее, тем лучше, к этому состоянию мира между Россией и Украиной", - подчеркнул генсек.

"Гибель тысяч людей с обеих сторон - она противоестественна, нужно покончить с этим. Я верю, что мы этого добьемся, это трудная цель и трудная задача, быстро мы - об этом говорят все эксперты - видимо, не сможем достичь этого результата, но мы к этому идем. И вот эти усилия, которые предпринимаются и лидерами стран содружества президентом Российской Федерации и президентом республики Беларусь, и другими лидерами, которые все поддержали эти усилия по достижению мира на Украине. Я очень надеюсь и верю, что мы добьемся этой цели и чем быстрее, тем лучше", - сказал Лебедев.