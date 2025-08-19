Первый президент Армении назвал премьер-министра страны "главным фактором дестабилизации"

ЕРЕВАН, 19 августа. /ТАСС/. Первый президент Армении (1991-1998), лидер партии "Армянский национальный конгресс" Левон Тер-Петросян назвал провокационными и незаконными действия премьер-министра Никола Пашиняна в отношении российского бизнесмена и мецената Самвела Карапетяна.

"Eще одним провокационным шагом Пашиняна стала неконституционная инициатива о национализации ЗАО "Электрические сети Армении" и незаконная карательная акция против Самвела Карапетяна, что также является одним из факторов, подрывающих установление столь необходимой нашей стране стабильности", - написал он в своей статье, опубликованной в портале ilur.am

Он также назвал Пашиняна "главным фактором дестабилизации Армении" и привел в пример его выпады в отношении Армянской апостольской церкви и духовенства.

18 июня сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении задержали Карапетяна. Ему инкриминируются публичные призывы к захвату власти. Бизнесмен вину не признает. Ереванский суд арестовал его на два месяца, а уже 14 августа продлил срок ареста еще на два месяца. После этого в отношении бизнеса Карапетяна начались проверки, закрыт ряд принадлежащих ему пиццерий ООО "Пицца Ташир" в Ереване и областях Армении.