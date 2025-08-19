Окончательное решение по этому вопросу будет принято до 24 августа

КИШИНЕВ, 19 августа. /ТАСС/. Зампредседателя Центральной избирательной комиссии Молдавии Павел Постика заявил о необходимости сокращения избирательных участков для жителей Приднестровья к парламентским выборам в три раза, до 10 пунктов.

"Если строго следовать букве закона, то для приднестровского региона мы обязаны открыть 10 избирательных участков", - сказал Постика в эфире телеканала Moldova 1. Он заявил, что эти участки якобы могут быть использованы для вмешательства в выборы, и отметил, что открытие 30 пунктов будет дискриминацией по отношению к остальной части избирателей. "В этих условиях, может быть, все же стоит отказаться от такой дискриминации", - сказал чиновник, уточнив, что окончательное решение по этому вопросу будет принято до 24 августа.

По словам Постика, на парламентских выборах в 2021 году на этих участках проголосовали около 28 тыс. человек. К выборам на территории Молдавии с населением около 2,4 млн человек открывают примерно 2 тыс. избирательных участков. По данным правительства Молдавии, на территории Приднестровья проживают около 300 тыс. человек с молдавскими паспортами.

Ранее обеспокоенность в связи с возможными планами сокращения числа участков выразил парламент Приднестровья, который призвал власти Молдавии открыть для приднестровцев 41 участок, как на парламентских выборах 2021 года. На президентских выборах в 2024 году на правом берегу Днестра функционировали всего 30 участков. Молдавская оппозиция назвала сокращение дискриминационным и связала его с политическими предпочтениями жителей Приднестровья, которые не поддерживают проевропейское правительство в Кишиневе. Там также напомнили, что в прошлом году участие приднестровцев в выборах искусственно блокировалось с помощью анонимных звонков с угрозами подрыва моста через Днестр.

Как свидетельствуют опросы общественного мнения, контролирующая парламент и правительство Молдавии Партии действия и солидарности (ПДС) может не сохранить большинство в парламенте, и будущее правительство может быть коалиционным. В этой ситуации каждый процент по итогам голосования может быть решающим. С этим молдавская оппозиция связывает решение Центризбиркома открыть всего два избирательных участка в России, где проживают сотни тысяч молдаван. На прошлогодних выборах президента Молдавии на 2 участках в Москве сформировались огромные очереди, и не все успели проголосовать. К этим выборам ЦИК Молдавии планирует открыть за границей 293 участка в 40 странах. Больше всего их будет в Италии (73 участка), Германии (36 участков), Франции (26 участков), Великобритании и Румынии (по 23 участка).

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о готовности российских властей предоставить все условия для участия в выборах граждан Молдавии.