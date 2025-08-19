Он ранее был послом в Кении

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 августа. /ТАСС/. Комиссия по назначениям глав диппредставительств израильского МИД приняла решение назначить заместителя генерального директора и руководителя Департамента Ближнего Востока МИД страны Одеда Йосефа послом Израиля в России. Об этом сообщила пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.

"Комиссия по назначениям глав зарубежных дипломатических представительств МИД Израиля во главе с министром иностранных дел Гидеоном Сааром приняла решение назначить Одеда Йосефа послом Израиля в Российской Федерации", - говорится в заявлении.

"Назначение будет вскоре представлено на утверждение правительства", - добавили в пресс-службе.

В МИД Израиля отметили, что Йосеф ранее был послом Израиля в Кении, а также работал в израильских диппредставительствах в Москве, Вашингтоне и Сингапуре.

21 июля стало известно, что посол Израиля в Москве Симона Гальперин планирует досрочно завершит свою миссию в октябре. В посольстве тогда же уточнили ТАСС, что завершение миссии Гальперин связано с новым назначением. Она возглавит европейский департамент МИД Израиля и будет заместителем генерального директора дипведомства.

Гальперин занимает должность посла Израиля в РФ с ноября 2024 года.