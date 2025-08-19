Как отмечают источники издания, с предыдущей паузы в обмене разведданными между Вашингтоном и Киевом взаимоотношения между представителями служб значительно охладели

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты могут использовать обмен разведывательными данными как рычаг давления на Украину, что заставить киевские власти заключить мирное соглашение с Россией. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Как отмечают источники издания, несмотря на то, что предыдущая пауза в обмене разведданными между Вашингтоном и Киевом длилась всего неделю, с тех пор взаимоотношения между представителями разведслужб обеих стран, ранее характеризовавшиеся тесным сотрудничеством, значительно охладели.

Президент США Дональд Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине через несколько дней после перепалки с Владимиром Зеленским в Белом доме 28 февраля. Решение американского лидера вступило в силу утром 4 марта. Оно распространялось на всю военную технику США, которая в тот момент не находилась на Украине, в том числе на оружие, перевозимое самолетами и кораблями или ожидавшее дальнейшей отправки в транзитных зонах в Польше. Вашингтон также перестал предоставлять Киеву разведданные, необходимые для наступательных операций.

11 марта по итогам американо-украинских переговоров в Джидде Трамп принял решение немедленно возобновить оказание военной и разведывательной помощи киевским властям.