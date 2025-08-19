Глава комитета Бундестага считает вероятным размещение военных ФРГ на Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам переговоров в Белом доме оставил открытым вопрос о возможной отправке военных

БЕРЛИН, 19 августа. /ТАСС/. Председатель комитета Бундестага (парламента ФРГ) по обороне Томас Рёвекамп считает вероятным размещение военнослужащих ФРГ на Украине в случае достижения мирного соглашения и гарантий безопасности для Киева.

"Я не исключаю возможности службы военных ФРГ на Украине, а скорее считаю это вероятным, - заявил Рёвекамп редакционному объединению RND. - Поэтому общий отказ я считаю неверным". В то же время обучение украинских военных на Украине политик назвал возможным.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам переговоров в Белом доме оставил открытым вопрос о возможной отправке военных ФРГ на Украину. Он подчеркнул, что обсудит это с коалицией в Берлине, вплоть до вопроса о том, придется ли Бундестагу принимать "решения, требующие мандата". Однако сейчас, как утверждал канцлер, "еще слишком рано давать окончательный ответ на этот вопрос".

19 августа Мерц примет участие в видеоконференции так называемой коалиции желающих. Как ожидается, участники, среди прочего, обсудят возможные гарантии безопасности для Украины. После этого Мерц примет участие в видеоконференции, организованной председателем Европейского совета Антониу Коштой.

По итогам переговоров в Вашингтоне, прошедших 18 августа, Владимир Зеленский сообщил, что гарантии безопасности для Украины, предположительно, будут сформулированы и изложены на бумаге в течение 7-10 дней. Он уточнил, что у гарантий три основных составляющих: вооружение украинской армии, обязательства союзников, развитие оборонно-промышленного комплекса Украины. Зеленский добавил, что пока рано говорить о том, как конкретно будут выглядеть гарантии, в частности, будут ли они включать размещение иностранных военных на Украине.