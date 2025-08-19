По данным телеканала, они проинформируют остальных участников коалиции об итогах встречи европейцев с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме

ПАРИЖ, 19 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведут видеоконференцию стран - участниц так называемой коалиции желающих по Украине. Об этом сообщил телеканал TF1 со ссылкой на Елисейский дворец.

Уточняется, что переговоры начнутся в 12:15 по местному времени (13:15 мск). Они проинформируют остальных участников коалиции об итогах встречи европейцев с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме, а также обсудят гарантии безопасности, которые западные союзники планируют предоставить Киеву после завершения боевых действий.

Ранее в интервью телеканалу TF1 Макрон заявлял, что после обсуждений в рамках коалиции он рассчитывает получить более конкретные ответы по гарантиям безопасности, которые могли бы предоставить США. При этом Трамп заявлял, что США будут вовлечены в обеспечение будущей безопасности Украины.

Кроме того, в течение дня ожидается также виртуальный саммит лидеров Евросоюза, на котором также будут обсуждаться итоги переговоров в Вашингтоне. Об этом сообщал глава Евросовета Антониу Кошта.