Это откроет новые возможности для сотрудничества между Арменией и Ираном

ЕРЕВАН, 19 августа. /ТАСС/. Соглашение с Азербайджаном откроет железнодорожную коммуникацию между Арменией и Ираном. Об этом в Ереване на брифинге с президентом Ирана заявил премьер-министр Никол Пашинян.

"Одно из наших ключевых соглашений с Азербайджаном касается возобновления коммуникационных путей в регионе. На практике это откроет новые возможности для железнодорожного сотрудничества между Арменией и Ираном, в том числе посредством железнодорожной линии Нахичевань - Джульфа, что обеспечит Ирану железнодорожный доступ к Армении и в конечном итоге к Черному морю", - отметил он.

По словам президента Ирана, мир на Кавказе имеет стратегическое значение для его страны, Тегеран поддерживает мирный процесс между Ереваном и Баку, однако думает, что региональные вопросы должны решаться внутри региона, а привлечение иностранных представителей только осложнит ситуацию.

"Мы хотим мира и спокойствия для наших соседей, особенно для соседней Армении. Мы считаем, что интеграция и дружба - лучшие факторы мира. Мы всегда защищали территориальную целостность Республики Армения и выступаем против применения силы в регионе. Мы считаем, что лидерство в регионе должно быть кавказским, а передача проблем внерегиональным государствам еще больше осложняет ситуацию в регионе. Для Ирана мир на Кавказе имеет стратегическое значение, и мы поддерживаем мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном. Иран придает значение неизменности границ государств региона, их изменение может стать причиной геополитического соперничества", - отметил он.

Подписанные соглашения в США

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 августа по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом подписали совместную декларацию. Она включает в себя семь пунктов, которые подчеркивают стремление Баку и Еревана к миру, но не фиксируют его детали. В декларации отмечается, что стороны парафировали ранее согласованный текст соглашения об установлении мира и восстановлении отношений между Азербайджаном и Арменией, а также будут прилагать усилия для его окончательной ратификации. Кроме того, Ереван и Баку подписали совместное обращение к ОБСЕ о роспуске Минской группы.

Текст соглашения, который должен положить конец более чем 30-летнему противостоянию, был согласован еще весной, однако Азербайджан настаивал на выполнении ряда условий до подписания документа, в частности на внесении поправок в Конституцию Армении, исключающих территориальные претензии к Баку. В Ереване отвергали обвинения со стороны Баку в наличии территориальных претензий, но Пашинян заявлял, что его правительство намерено инициировать принятие новой конституции, которая должна иметь "региональный характер".